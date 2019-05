Explosion: Fünfjährige und Vater verschüttet - Rettungsarbeiten könnten ganze Nacht andauern

Eine gewaltige Explosion hat im Landkreis Ostallgäu am Sonntagvormittag ein Wohnhaus dem Erdboden gleichgemacht. Drei Menschen wurden nach Polizeiangaben unter den Trümmern verschüttet. Rettungskräfte bargen am Mittag eine schwer brandverletzte Frau (39 Jahre). Nach zwei weiteren Verschütteten ging die Suche zunächst weiter.

Bei den zwei Vermissten handelt es sich nach Informationen der Polizei um den Ehemann der verletzten Frau im Alter von 42 Jahren sowie eines ihrer gemeinsamen Kinder, ein fünfjähriges Mädchen.

Der Einsatz wird nicht beendet, bis wir die zwei vermissten Personen geborgen haben Sohrab Taheri, Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes

„Der Einsatz wird nicht beendet, bis wir die zwei vermissten Personen geborgen haben“, sagte Sohrab Taheri, Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) am Sonntagabend zu Schwäbische.de.

Es wurde damit gerechnet, dass die Suche und die Bergungsarbeiten bis in die späten Abendstunden oder die Nacht andauern könnten. Elf auf die Trümmersuche spezialisierte Spürhunde sind weiter im Einsatz. .

"Sie sind speziell darauf trainiert, lebende Personen zu finden", erklärt Taheri. Sie hätten allerdings Schwierigkeiten, nicht mehr lebende Menschen zu finden, da sich die Gerüche lebender Menschen und nicht mehr lebender Menschen sehr unterscheiden würden.

Zunächst hatte die Polizei befürchtet, dass bei der Explosion des dreistöckigen Gebäudes in einem Wohngebiet in Rettenbach am Auerberg sogar sieben Menschen verschüttet sein könnten — denn so viele Menschen waren als wohnhaft in dem Haus gemeldet: Ein kinderloses Paar sowie eine fünfköpfige Familie.

Wie sich herausstellte, waren jedoch das kinderlose Paar sowie zwei der Kinder des anderen Ehepaars zum Zeitpunkt des Unglücks — gegen 10.00 Uhr am Vormittag — außer Haus und zwei der Kinder des anderen Ehepaars auf einem Spielplatz.

Ein Trümmersuchhund bei der Suche. (Foto: br)

Rettungskräfte waren nach der Explosion schnell vor Ort und begannen unter den Trümmern des eingestürzten Zweifamilienhauses mit der Suche nach Überlebenden. Wo einstmals das Haus stand, lag nur noch ein Haufen aus Steinen und Balken. Taheri: "Dort liegen überall riesige Trümmer verteilt, auch mehrere 100 Meter weiter.“

Das Dach des Hauses war bis auf den Boden gestürzt. Insgesamt 340 Retter arbeiteten teilweise mit bloßen Händen bei der Suche nach den Verschütteten.

An der Einsatzstelle herrscht eine besondere und ungewöhnliche Stille. Sohrab Taheri

„An der Einsatzstelle herrscht eine besondere und ungewöhnliche Stille. Sonst sind Einsatzorte eher laute Orte. Für die vielen erfahrenen, aber ehrenamtlichen Einsatzkräfte vor Ort ist dies ein besonders kräftezehrender Einsatz“, erklärt der BRK-Sprecher. Der Einsatz sei eine extreme Belastung, die die ehrenamtlichen Helfer in ihrer Freizeit auf sich nehmen würden.

Die Menschen vor Ort seien sehr betroffen, viele hätten Tränen in den Augen. Sie seien aber auch sehr hilfsbereit. Nachbarn hätten in den Morgenstunden Semmeln und Brote belegt und unter Helfern und Anwesenden verteilt.

Ein Sprecher der Polizei im Interview vor Ort.

Die Ursache des Unglücks war am Nachmittag noch unklar. Vermutungen, es könnte sich um eine Gas-Explosion handeln, wurden von der Polizei zunächst nicht bestätigt.

„Nach dem bisherigen Kenntnisstand war es keine Gasexplosion. Das Haus hatte nicht einmal einen Gasanschluss.“ BRK-Sprecher

Laut Angaben des BRK-Sprechers werde eine Gas-Explosion zur Stunde sogar weitgehend ausgeschlossen: „Nach dem bisherigen Kenntnisstand war es keine Gasexplosion. Das Haus hatte nicht einmal einen Gasanschluss.“

Das Geschehen vor Ort scheint für die Einsatzkräfte und die Menschen vor Ort eine sehr große Belastung zu sein: "„Das ist – neben dem tragischen Busunfall auf der A9 mit 18 Toten – einer der dramatischsten Einsätze, die ich bislang erleben durfte“, erklärt der BRK-Sprecher. Unter anderem deshalb sind auch spezielle Interventionsteam für Krisen in Rettenbach im Einsatz.