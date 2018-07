Experten: Deutscher Arbeitsmarkt über dem Berg

Nürnberg (dpa) - Die Arbeitslosigkeit in Deutschland wird nach Einschätzung von Experten vorerst nicht steigen. Sie sehen den Arbeitsmarkt rund eineinhalb Jahre nach dem Ausbruch der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise über dem Berg. Das betonten Volkswirte deutscher Großbanken in einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa. Wegen der aktuell guten Konjunkturentwicklung rechnen die Fachleute in den kommenden Monaten sogar damit, dass Unternehmen neue Stellen schaffen.