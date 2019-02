Experte spricht über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

Jürgen Pippir von der Freiwilligenagentur Ravensburg informiert am Donnerstag, 21. Februar, um 19 Uhr in der Halle des St. Elisabethen-Klinikums in Ravensburg über Patientenverfügung, Betreuungsrecht, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Der Eintritt ist frei. Dem Vortrag schließt sich eine Fragerunde an, in der offene Fragen beantwortet werden können. Der Vortrag findet im Rahmen des Veranstaltungsprogramms der Krebsberatungsstelle Oberschwaben statt.

Weitere Informationen unter der Telefonnummer 0751 / 872593 oder auf www.oberschwabenklinik.de.