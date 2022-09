Experte informiert über die Anerkennung ausländischer Berufe

Ein Hybrid-Seminar hilft bei der Anerkennung von Qualifikationen aus dem Ausland: Am Mittwoch, 28. September, von 18 bis 20 Uhr lädt das Welcome Center Personen mit beruflichen Kenntnissen aus dem Ausland wie auch Personalverantwortliche, die internationale Fachkräfte einstellen möchten, ein. Das Seminar findet in Präsenz und online über die GotoMeeting-Plattform statt.

Günter Wolf von der Anerkennungsberatung des IQ Netzwerks Baden-Württemberg in Freiburg wird erläutern, wann eine Qualifikation anerkannt werden muss, wie das geht und wo man finanzielle Förderung dafür erhält. Gohar Grigoryan von der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg wird vorstellen, wie das Welcome Center dabei unterstützt.

Interessierte können sich bis 23. September unter https://wirtschaftsfoerderung-sbh.de/anmeldung-fachkraft/ anmelden. Bei Fragen steht Gohar Grigoryan unter Telefon 07721/ 69 732 57 oder per E-Mail an grigoryan@wifoeg-sbh.de zur Verfügung. Das Seminar ist auf Deutsch und kostenfrei.