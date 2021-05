Exhibitionist in Vogt unterwegs

sz) - Opfer eines bislang unbekannten Exhibitionisten ist am Dienstag gegen 21.40 Uhr eine 52 Jahre alte Frau in der Ravensburger Straße in Vogt geworden.

Wie die Polizei mitteilt, ging die Hundehalterin zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Hund Gassi, als ihr auf Höhe des Fußgängerüberwegs ein dunkel gekleideter Mann auffiel, der sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Die 52-Jährige begab sich sofort nach Hause und verständigte die Polizei, die jedoch trotz sofortiger Fahndung den Unbekannten nicht mehr feststellen konnte.

Hinweise zu dem Mann, der als etwa 180 cm groß, mit normaler Statur, dunkel gekleidet, mit auffällig hellem Gesicht und hoher Stirn beschrieben wird, nimmt das Kriminalkommissariat Ravensburg unter der Rufnummer 0751 / 8034444 entgegen.