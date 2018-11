Exhibitionist begrapscht und belästigt Fußgängerin

Am frühen Morgen des Feiertages Allerheiligen, etwa gegen 01.30 Uhr, hat ein unbekannter Mann eine junge Frau belästigt, die zu Fuß auf der Vom-Stein-Straße auf dem Nachhauseweg war.

Frau empörte sich lautstark und rief die Polizei

Die 23-Jährige kam aus der Innenstadt und war auf der Vom-Stein-Straße etwa auf Höhe der Einmündung Conradin-Kreutzer-Straße unterwegs, als sie einen jungen Mann hinter sich bemerkte. Die junge Frau drehte sich zu dem unbekannten, Anfang-20-Jährigen um. Just in diesem Moment fasste dieser der 23-Jährigen an den Po, strich ihr durch die Haare und entblößte dann sein Glied, an welchem er sofort zu manipulieren begann.

Als die junge Frau sich lautstark empörte und mit dem Handy den Notruf wählte, flüchtete der Unbekannt zu Fuß zurück in Richtung Laiblestraße beziehungsweise Richtung Innenstadt. Eine sofort durchgeführte Fahndung nach dem Mann in den frühen Morgenstunden des Donnerstags verlief ergebnislos.

So sah der Täter aus

Der Unbekannte wurde von der jungen Frau wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, dunkler Hautteint, Dreitagebart, bekleidet mit grauem Kapuzenpulli und dunkelblauer Jeans. Der Unbekannte habe französisch und englisch gesprochen und die Kapuze seines Shirts tief in das Gesicht gezogen.

Die Polizei Villingen hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten unter Telefon 07721/601-0.