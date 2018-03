Ex-Profi erledigt Wangen fast im Alleingang

Mit einem deutlichen 1:4 im Gepäck ist Fußball-Verbandsligist FC Wangen von der langen Auswärtsfahrt aus Gmünd zurückgekehrt. Der Spielverlauf war aber nicht so deutlich wie das Endergebnis, zwei Gegentore kassierte der FC erst in der Schlussphase des Spiels.

Mit einem recht dünnen Kader reisten die Wangener zum Tabellendritten 1. FC Normannia Gmünd. Die Ausfälle von Yannick Huber, Jan Gleinser, Fabian Eninger und Kapitän Wetzel wogen doch schwer. Ein Blick auf die Ersatzbank, auf der sogar Trainer Adrian Philipp und Co-Trainer Alexander Späth im Spielertrikot Platz nahmen, machte die vielen Ausfälle deutlich.

Der Start in das Spiel war alles andere als optimal für den FC Wangen, bereits nach neun Minuten liefen die Gäste einem Rückstand hinterher. Gmünds Ex-Profi Andreas „Bobo“ Mayer zimmerte einen Freistoß aus rund 25 Metern unhaltbar ins Wangener Gehäuse. Der FC Wangen fing sich aber recht schnell und gestaltete die Partie ausgeglichen, was auch den sportlichen Leiter Ralf Hartmann zufrieden stimmte. „In der ersten Spielhälfte haben wir ganz gut mitgespielt und waren eher einen Tick besser als Gmünd.“ Vor der Halbzeit hatte Wangen Glück, als die Torlatte einen höheren Rückstand verhinderte. Kurz darauf scheiterte erst Steffen Friedrich aus spitzem Winkel an Gmünds Torhüter Yannick Ellermann, der aber in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs gegen Dauerläufer Franz Rädler das Nachsehen hatte.

Einfache Fehler in der Defensive

Nach dem Seitenwechsel waren erst sieben Minuten gespielt, da erzielte wiederum Andreas Mayer die Führung für Gmünd und die Wangener lagen erneut in Rückstand. Jedoch schien der Gegentreffer Wirkung gezeigt zu haben. „Ab der 60. Minute ging bei uns nicht mehr viel nach vorne, im letzten Drittel haben wir einfach viel zu ungenau gespielt“, sagte Hartmann. Die Heimmannschaft ließ keine Torchancen mehr zu und war dem 3:1 näher, als Wangen dem Ausgleich. Hartmann ärgerte sich über einfache Fehler im Defensivverhalten: „Wir haben viel zu viele Freistöße verursacht, die Gmünds Mayer alle brandgefährlich vor unser Tor getreten hat.“

Dennoch mussten die Gastgeber bis in die Schlussphase auf die Entscheidung warten, erst dann erzielten Fabian Kolb und wiederum Andreas Mayer, mit seinem dritten Treffer in diesem Spiel, die deutliche 4:1-Führung. Der FC Wangen hielt in einem engen Spiel lange gut dagegen, musste sich aber am Ende doch verdient geschlagen geben. Aus Sicht von Ralf Hartmann war in diesem Spiel sicherlich mehr drin, einem Spieler der Heimelf zollte er jede Menge Respekt. „Gmünd ist keine Übermannschaft, aber der überragende Mayer hat das Spiel fast im Alleingang entschieden“, sagte Hartmann.

Durch diese Auswärtsniederlage und den Ergebnissen auf den anderen Plätzen, rutschte der FC Wangen wieder bedrohlich nahe an die Abstiegsplätze. Die Marschroute für die nächste Woche beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht Schwäbisch Hall gibt Hartmann jetzt schon vor: „Da müssen auf jeden Fall drei Punkte her, egal wie.“