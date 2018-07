Ex-Model Auermann wegen Steuerhinterziehung vor Gericht

Berlin (dpa) - Nadja Auermann steht heute vor einem Berliner Gericht. Dem Ex-Model wird Steuerhinterziehung vorgeworfen. Wegen des Steuergeheimnisses hat das Amtsgericht Tiergarten vorab keine Einzelheiten mitgeteilt. Medienberichten zufolge geht es darum, dass Auermann zwischen 1999 und 2002 in Deutschland keine Einkommenssteuer gezahlt haben soll. Und das, obwohl die heute 40-Jährige in dieser Zeit ihren Lebensmittelpunkt in Berlin hatte. In Justizkreisen hieß es, es gehe um eine Summe von 270 000 Euro.