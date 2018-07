Ex-Model Auermann der Steuerhinterziehung angeklagt

Berlin (dpa) - Das Ex-Model Nadja Auermann muss sich von morgen an in Berlin wegen Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten. In dem Prozess am Amtsgericht Tiergarten ist ihr früherer Ehemann mitangeklagt. Die 40-Jährige muss selbst erscheinen. Nähere Angaben zu den Vorwürfen machte das Gericht mit Verweis auf das Steuergeheimnis nicht. Medienberichten zufolge, soll das frühere internationale Topmodel zwischen 1999 und 2002 in Deutschland keine Einkommenssteuer gezahlt haben, obwohl dort ihr Lebensmittelpunkt gelegen habe.