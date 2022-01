Ex-Kapitän Kempf wechselt vom VfB Stuttgart zu Hertha BSC

Abwehrspieler Marc Oliver Kempf verlässt den VfB Stuttgart und wechselt vorbehaltlich der medizinischen Untersuchungen mit sofortiger Wirkung zu Hertha BSC. Das gaben die beiden Clubs aus der Fußball-Bundesliga am Dienstag bekannt. Der frühere VfB-Kapitän hat das sechstägige Trainingslager der Schwaben im südspanischen Marbella am Dienstagmorgen verlassen, wie sie mitteilten. In Berlin soll er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 erhalten.

Kempfs Kontrakt in Stuttgart wäre im Sommer ausgelaufen. Das Angebot über eine Verlängerung hatte er abgelehnt. Seinen Stammplatz in der VfB-Defensive hat der 26-Jährige längst verloren, in den vergangenen beiden Liga-Spielen stand er nicht einmal mehr im Kader. Kempf war im Juli 2018 vom SC Freiburg zu den Schwaben gewechselt.

© dpa-infocom, dpa:220125-99-842861/3