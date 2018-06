Ex-Geheimdienstler Perkovic an Deutschland ausgeliefert

Zagreb (dpa) - Der frühere kroatische Geheimdienstgeneral Josip Perkovic ist an Deutschland ausgeliefert worden. Der 68-Jährige wurde am Nachmittag mit einem Linienflug der Lufthansa von Zagreb nach München gebracht. Zuvor hatte das Verfassungsgericht des Adrialandes den Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen seine Auslieferung abgelehnt. Perkovic wurde von der Bundesanwaltschaft wegen Mordes an einem jugoslawischen Dissidenten 1983 in Bayern gesucht wird. Er bestreitet jede Schuld an dem Mord.