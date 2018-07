EVR-Junioren drehen 0:3 in 4:3

Mit einem 4:3 nach Penaltyschießen beim EV Landsberg ist den Junioren des EV Ravensburg der erste Sieg in der Eishockey-Bundesliga gelungen. Die Oberschwaben drehten nach einem 0:3-Rückstand noch das Spiel.

Einen Punkt verloren oder zwei gewonnen? Im Ravensburger Lager war man sich nicht so ganz schlüssig. Wer nach knapp der Hälfte 0:3 zurückliegt, muss sich über alles Zählbare freuen. Gemessen an den zweiten 30 Spielminuten wären auch drei Punkte verdient gewesen.

Die jungen EVR-Cracks brauchten aber ein Drittel lang, um zu begreifen, dass sie nicht mehr auf Landesebene sondern in der Bundesliga antreten. Zerfahren und zu statisch wirkte das Spiel. Landsberg dagegen machte vom Anpfiff weg Druck. Ebner (2.), Anwander (11.) und Höldrich in Überzahl (25.) brachten die Landsberger mit 3:0 in Front. Dann aber fong sich der EVR. Einen hohen Fernschuss von Kapitän Johann Katjuschenko ließ der ansonsten sehr starke Landsberger Torhüter Daniel Klein zum 3:1 ins Tor gleiten.

Reicht die Kraft?

Nun war der EVR richtig im Spiel In der 35. Minute erzielte Bernhard Leiprecht ebenfalls mit einem Distanzschuss das 3:2 und Roman Grohotov machte noch vor der zweiten Sirene in Überzahl den Ausgleich. Reicht die Kraft? Das war die bange Frage vor dem Schlussabschnitt. Während EVR-Trainer Petri Kujala angesichts der fehlenden Stammkräfte im Sturm mit gerade zwölf Feldspielern angereist war, hatte sein Landsberger Gegenüber Andreas Nuffer vier komplette Reihen auf der Bank. Von einem Kräfteunterschied war aber im letzten Drittel nichts zu merken. Beide Teams hätten das Spiel entscheiden können. Im Penaltyschießen vergaben beide Teams die ersten drei Anläufe. Im vierten Versuch gelang dann Dominik Fehr der entscheidende Treffer.

EV Landsberg - EV Ravensburg 3:4 n.P. (2:0; 3:1; 0:0). Tore: 1:0 (1:02) Ebner (Knöferl); 2:0 (10:52) Anwander (Zivanovic); 3:0 (24:03, ÜZ) Höldrich (Ullmann, Köllner); 3:1 (27:34, ÜZ) J. Katjuschenko; 3:2 (34:12) Leiprecht (Fehr); 3:3 (37:56, ÜZ) Grohotov; 3:4 (60:00) Fehr (SO). Strafen: Landsberg 16 + 10 (Köllner); EVR 8.