Evangelisches Gemeindehaus in Spaichingen ist ab sofort für Veranstaltungen geschlossen

Der Evangelische Kirchengemeinderat hat auf einer kurzfristig einberufenen, digitalen Sondersitzung am Donnerstagabend wegen der sich immer dramatischer entwickelnden Pandemielage und auf Bitten des Landratsamts beschlossen, ab sofort ihr Gemeindehaus, das Martin-Luther-Haus, für Veranstaltungen zu schließen. Ausgenommen, so die Pressemitteilung der Kirchengemeinde, sind davon die Kinder- und Jugendarbeit, also die Kinderkirche, die Krippenspielproben und der Konfirmandenunterricht.

Für die Gottesdienste in der Kirche gelten ab sofort folgende Regeln: Ab dem 1. Advent darf nicht mehr im Gottesdienst gesungen werden. Ab dem 2. Advent gelten die 2 G Zugangsregeln. In der Kirche gilt Maskenpflicht und das Einhalten von einem Abstand von zwei Metern.

Gottesdienste im Netz abrufbar

Ab diesem Sonntag werden die Gottesdienste zusätzlich aufgenommen und sind dann im Netz abrufbar, eventuell werden sie gestreamt. Damit möchte die Kirchengemeinde zeigen, dass sie für ihre Gottesdienste keine Sonderregeln in Anspruch nehmen möchte, auch wenn dies laut Landesverordnung möglich wäre. Auch möchte sie damit das Signal geben, dass es wichtig ist, dass wir achtsam miteinander umgehen und uns, soweit dies möglich ist, gegenseitig schützen.

Regeln für Weihnachtsgottesdienste stehen noch nicht fest

„Gerade mit der 2G-Regel sollen Ungeimpfte und Gefährdete geschützt werden, nicht nur die Geimpften und Genesenen, auch die Ansteckungsgefahr von Geimpften soll dadurch minimiert werden“, so die Pressemitteilung. „Kinder bis zum 14. Lebensjahr sind von der 2G-Regel ausgenommen. Im Blick auf die Weihnachtsgottesdienste wird der Kirchengemeinderat die Gemeinde noch rechtzeitig informieren, da dies zur Zeit wegen der sich ständig verschärfenden Lage noch nicht geplant werden kann. Der Kirchengemeinderat bittet alle eindringlich: Achten sie aufeinander, schützen Sie die Schwachen, minimieren sie ihre Kontakte und bleiben Sie gesund!“