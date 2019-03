Evangelische Landessynode tagt ab Sonntag in Lindau zum Thema Frieden

Lindau (lz) - Über den Frieden in all seinen Facetten diskutiert die bayerische Landessynode auf ihrer Frühjahrstagung ab Sonntag in Lindau. Die 108 Synodalen werden sich dort zudem mit wichtigen Reformvorhaben beschäftigen. Ein Thema wird dabei die künftige Altersversorgung der Pfarrer und Kirchenbeamten sein, bei der die Kirche „maßvolle Anpassungen“ plant.

Zum landeskirchlichen Reformprozess „Profil und Konzentration“ sollen die Synodalen konkrete Ziele und Vorschläge beschließen. Auch wird über ein Projekt entschieden, das Taufen, Beerdigungen, Trauungen und Konfirmationen in der Fläche stärken will. Ein weiteres Thema ist eine intensivere Kooperation verwandter Berufsgruppen in der Kirche.

An prominenten Gästen werden unter anderem der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller (CSU), und Pastorin Martina Basso, Leiterin des Berliner Friedenszentrums der Mennoniten, erwartet. Weitere Gäste sind der „Spiegel“-Kolumnist Jan Fleischhauer, Oberstleutnant Mathias Meierhuber und Polizeioberrat Bernd Bürger.

Pfarrer lehnen geplante Kürzung ihrer Versorgungsleistungen ab

Strittiges Thema werden die die Versorgungsleistungen für Pfarrer und Kirchenbeamte, die die bayerische Landeskirche auf den Prüfstand gestellt hat. Die Landessynode muss in Lindau über die Kürzungs- und Änderungsvorschläge entscheiden, wie der kirchliche Personalchef Stefan Reimers erläutert. Er schlägt vor, die Lebensarbeitszeit der rund 2300 Pfarrerinnen und Pfarrer schrittweise auf 68 Jahre anzuheben, das Weihnachtsgeld zu kürzen und zu klären, ob für Pfarrer eine gesetzliche oder private Krankenkasse angemessen ist. Angesichts geringer Kirchensteuerzahlungen in Folge der Demografie und der Kirchenaustritte sollen die Kürzungen die finanzielle Zukunftsfähigkeit der Kirche sicherstellen.

Diese Planungen stoßen auf eine massive Ablehnung der Pfarrer. Die geplanten Änderungen seien rechtlich der Einstieg in eine Kirche, die nicht mehr verlässlich sei für die Menschen, die in ihr arbeiten, sagte Corinna Hektor, Vorsitzende des bayerischen Pfarrer- und Pfarrerinnenvereins. Die Pfarrer hätten ein sehr langes Studium und eine anspruchsvolle Ausbildung hinter sich und im Pfarrdienst eine „große Verantwortung für die ihnen anvertrauten Menschen“. Deshalb sei es nur recht und billig, wenn sie in Gehalt und Altersversorgung in etwa den Gymnasiallehrern gleichgestellt blieben. Außerdem verweist die Vorsitzende des Pfarrervereins auf Nachteile, die der Beruf eines Pfarrers mit sich bringen. Als Beispiel nannte sie eine mindestens 48-Stunden-Woche mit sechs Arbeitstagen, ein antiquiertes Disziplinarrecht und die Tatsache, dass „jederzeit jemand klingeln kann“.

Das Schwerpunktthema der Synode lautet „Frieden“. Hans-Jürgen Krauß, Geschäftsführer des Nürnberger Evangelischen Forums für den Frieden (NEFF), wünscht sich ein klares Statement hin zu einer „Kirche des gerechten Friedens“ nach Vorbild der badischen Landeskirche. Diese gab ein Grundlagenpapier heraus, im dem sie die Umwandlung der Bundeswehr in ein internationales Technisches Hilfswerk und die Konversion der Rüstungsproduktion in Deutschland fordert.

Thomas Zeitler ist Ladenpfarrer im „LoLa“, dem Eine-Welt-Laden an der Nürnberger Lorenzkirche. Für ihn hat Friede viel mit Wirtschaft und Konsum zu tun. Den Kampf um Ressourcen wie fossile Brennstoffe, den Klimawandel, die Verschwendung von Wasser und den Rückgang fruchtbarer Böden sieht er als zentrale Punkte. „Unsere Kleinbauern aus Bolivien, von denen wir unseren Kakao beziehen, sind direkt vom Klimawandel betroffen“, erläutert er. Ändere sich das Klima, verlören sie ihre Lebensgrundlage und würden zu „Wirtschaftsflüchtlingen“. Ganze Staaten könnten destabilisiert werden. Somit sei nachhaltiges Wirtschaften aktive Kriegsprävention.

Kerstin Voges, Hochschulpfarrerin der Evangelischen Studierendengemeinde (ESG) Nürnberg, wünscht sich, dass die Landessynode sich mit Fluchtursachen und Integration auseinandersetzt. Außerdem wünscht sie sich im Gegenüber zu den Hassparolen von Pegida und AfD eine neue Reflexion der Frage, was das soziale Vertrauen in der Gesellschaft fördern könnte.