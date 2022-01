EV Ravensburg sichert sich in der Regionalliga Platz sechs

Der EV Ravensburg hat sich in der Eishockey-Regionalliga einen Punkt in Zweibrücken erkämpft und sich damit endgültig Platz sechs in der Tabelle vor Mannheim und Bietigheim gesichert. Das 6:7 des EVR nach Penaltyschießen war nach einem starken Auftritt aber dennoch zu wenig, um im letzten Heimspiel der Hauptrunde am Freitag gegen Pforzheim Heilbronn auf Platz fünf noch gefährden zu können.

Die Hornets aus Zweibrücken und der EVR boten den knapp 500 Zuschauern laut Mitteilung ein Spiel, das jederzeit sein Eintrittsgeld wert war. Den ersten Stich des Abends setzten die Hornissen in der 14. Minute durch Leon Sawitzki. Eine Minute später gab es den nächsten Aufreger mit einer Fausteinlage zwischen Felix Stokowski und Dustin Vycichlo, die mit jeweils einer Hinausstellung endete.

Sportlich war dann der EVR am Zug. Andreas Wiesler erzielte in der 17. Minute den Ausgleich, den nur eineinhalb Minuten später Julian Reiss mit der erneuten Zweibrücker Führung beantwortete. Eine halbe Minute vor der Pause gelang Louis Delsor das 2:2. Ravensburg brachte das Unentschieden aber nicht in die Kabine. Acht Sekunden vor Drittelende besorgte Calvin Engel das 3:2.

Im zweiten Drittel schaffte Fabian Herzog in der 32. Minute zum dritten Mal den Ausgleich. Wieder fing sich der EVR aber ein Gegentor in der Schlussminute – Zweibrückens Topscorer Daniel Radke schoss das 4:3 für die Hausherren.

Philipp Heckenberger hatte dies offenbar außerordentlich missfallen. 28 Sekunden waren im Schlussabschnitt gespielt, als er die Scheibe zum Ausgleich Nummer vier im Kasten der Hornets versenkte. In der 44. und 45. Minute folgte ein Doppelschlag der Gastgeber. Fabian Fellhauer und Lukas Sawicki schossen Zweibrücken mit 6:4 in Front. In einem solch engen Spiel ist eine solche Szene oft die Entscheidung. Der EVR aber zeigte große Moral. Wiesler schoss in der 49. Minute den Anschlusstreffer. Alex Katjuschenkos 6:6 in der 56. Minute beförderte den EVR wenigstens ins Penaltyschießen, in dem Zweibrücken aber das treffsichere Team war.