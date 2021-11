EV Ravensburg feiert wichtigen Sieg in Freiburg

140 Jahre alt ist der EV Ravensburg am vergangenen Mittwoch (24. November) geworden. Die geplanten Veranstaltungen zum runden Geburtstag fielen allerdings allesamt der Corona-Pandemie zum Opfer. Die Mannschaften des EVR haben aber dennoch ein würdiges Jubiläumswochenende gestaltet und sämtliche Spiele gewonnen. Unter anderem gewann die Ravensburger Regionalligamannschaft in Freiburg mit 7:1. Dieser Erfolg war immens wichtig.

Denn mit dem überzeugenden Erfolg hat der EVR die Weichen Richtung Play-offs in der Regionalliga Südwest gestellt. Obwohl die Breisgauer laut Mitteilung drei Stürmer und einen Goalie aus ihrem DEL2-Kader im Aufgebot hatten, war der EVR mit einer konzentrierten Mannschaftsleistung und einem erneut überragend haltenden Goalie Matteo Calvi das dominierende Team.

Adrian Kirsch, zweifacher Torschütze beim 2:1 in Eppelheim, erwies sich erneut als treffsicher und brachte Ravensburg in der achten Minute in Führung. Philipp Heckenberger ließ in der 17. Minute das 2:0 folgen. Im zweiten Abschnitt musste der EVR durch zwei Strafen kurz hintereinander vier Minuten lang mit einem Mann in Unterzahl spielen. Die Phase war gerade überstanden, da netzte Christopher Repka in der 26. Minute zum 3:0 ein. Nach einer weiteren Strafe gegen Ravensburg gelang Repka in der 32. Minute das gleiche Kunststück zum 4:0 noch einmal. Freiburg blieb aber dran – nur 14 Sekunden nach dem vierten EVR-Tor markierte Paul Bechtold das 1:4. Mit dem 5:1 durch Fabian Herzog stellte Ravensburg in der 37. Minute den alten Abstand aber wieder her.

Das letzte Drittel gehörte dem EVR-Topscorer Philipp Heckenberger. Eine Freiburger Unterzahl konnte der EVR zunächst nicht verwerten. Als direkt im Anschluss ein Ravensburger Verteidiger die Kühlbox aufsuchen musste, traf Heckenberger in Unterzahl zum 6:1. In der 55. Minute sorgte Ravensburgs Stürmer auch noch für das 7:1.

Der EV Ravensburg hat sich durch den Erfolg an Mannheim und Bietigheim vorbei auf Platz sechs verbessert. Das Heimspiel gegen Eppelheim am Sonntagabend wurde abgesagt, da den Gästen nach eigenen Angaben keine spielfähige Mannschaft zur Verfügung stand.