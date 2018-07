European Public Affairs: Lobbyarbeit lernen

Berlin (dpa/tmn) - Lobbyismus hat etwas Anrüchiges. Denn Klientelpolitik klingt nach Käuflichkeit. Dabei ist es ganz normal, dass es in der Politik um Interessen geht - nicht zuletzt um das Wohl der Bürger, Patienten und Verbraucher.

Auch sie brauchen eine starke Lobby, um bei Entscheidungen zum Beispiel in Brüssel Gehör zu finden. Lobbyarbeit ist daher so lange in Ordnung, wie sie transparent und nicht in Hinterzimmern betrieben wird. Welche Regeln für Lobbyarbeit gelten, lernen Studenten in dem Fach „European Public Affairs“.

Dabei stehen nicht nur die Interessen von Unternehmen im Mittelpunkt. Es geht auch um den Einfluss von Organisationen für Menschenrechte, Gesundheit, Umwelt- oder Verbraucherschutz, wie Prof. Peter Filzmaier von der Deutschen Universität für Weiterbildung in Berlin erklärt. Er ist wissenschaftlicher Leiter des kostenpflichtigen Masterprogramms, das dort ab dem Wintersemester 2010/11 angeboten wird. „Die Diskussionen um Korruption und schwarze Schafe allerdings zeigen, dass mehr Transparenz in der Lobbyarbeit nötig ist. Vor allem bedarf es klarer Regeln, was Lobbyisten können sollen und in ihrer Arbeit machen dürfen.“

Im Studium steht zum einen europäisches Recht auf dem Lehrplan. Außerdem beschäftigen Studenten sich mit den EU-Institutionen. Und sie lernen etwas über Dinge wie Kommunikationspsychologie. Absolventen finden Jobs in der Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen und Parteien. Sie können aber auch als Referent von gemeinnützigen Organisation arbeiten. Oder sie sind als externer Berater tätig.

DUW-Studiengang in Berlin