Europas Versagen: Warum nationaler Egoismus die Krise in Libyen verschärft

Dass auf internationalen Konferenzen hehre Ziele vereinbart werden, die hinterher schnell in Vergessenheit geraten, gehört zum diplomatischen Alltag. Doch selten klaffen Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinander wie bei den Beschlüssen der Berliner Libyen-Konferenz vom Januar – die zu einer politischen Lösung für das Land führen sollte – und den tatsächlichen Entwicklungen in dem Land.

Spätestens seit Montagabend ist klar, dass die Berliner Bemühungen vergebens waren. Rebellengeneral Haftar hat sich zum Machthaber über ganz Libyen erklärt und damit den Konflikt weiter angeheizt. Weder Appelle der Vereinten Nationen noch die Corona-Pandemie können den Krieg aufhalten.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass Europa im Libyen-Konflikt versagt. Zwei wichtige EU-Mitglieder – Frankreich und Italien – sind schon seit Jahren bittere Rivalen in Libyen. Beide beanspruchen für sich die Rolle einer Ordnungsmacht in Libyen und werfen dem jeweiligen Konkurrenten wirtschaftlichen Egoismus und koloniale Neigungen in dem ölreichen Land vor.

Wie in Syrien gilt auch in Libyen: So lange die Kriegsparteien und ihre jeweiligen internationalen Partner überzeugt sind, dass sie den Konflikt militärisch für sich entscheiden können, wird es keinen Frieden geben.