Europapark: Zwei Züge einer Schwebebahn kollidiert

Bei einem Zusammenstoß von zwei Zügen der Schwebebahn im Europa-Park Rust ist ein Passagier verletzt worden. Zunächst war von zwei Verletzten die Rede gewesen. Der Fahrer der Bahn erlitt einen Schock. Nach Angaben der Polizei war am Samstagmorgen eine voll besetzte Bahn des „Europa-Park Express“ auf eine leere Bahn gefahren.

Der Vorfall in mehreren Metern Höhe sei glimpflich ausgegangen. Die Feuerwehr half den Besuchern beim Aussteigen. „Der Zwischenfall hat keine Auswirkungen auf den Betrieb“, sagte ein Sprecher des Parks in der Nähe von Freiburg. Der Verkehr der Schwebebahn, die Besucher durch den Freizeitpark fährt, sollte voraussichtlich am Nachmittag wieder aufgenommen werden. Zuvor hatte die Badische Zeitung berichtet.

Der Betrieb der Express-Bahn in dem Freizeitpark war nach dem Unglück für mehrere Stunden unterbrochen. Der verletzte Besucher konnte laut Polizei seinen Parkbesuch später gemeinsam mit seinen Begleitern fortsetzen.

Großbrand im Mai

Erst Ende Mai hatte es einen Großbrand im Europa-Park gegeben, bei dem auch das Fahrgeschäft „Piraten in Batavia“ abgebrannt war. Insgesamt entstand ein Schaden im zweistelligen Millionenbereich. Ursache war wohl ein technischer Defekt. Die Attraktion soll bis 2020 wieder aufgebaut werden.