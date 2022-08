Europäischer Tag der Jüdischen Kultur 2022, Motto „Renewal“ (Erneuerung)

Sonntag, 4. Sept. 15.00Uhr, Veranstaltungshalle Glaser,

Biberacherstr. 19, 88448 Attenweiler

Vortrag – Musik – Bildende Kunst

Mit dem Schauspieler Stefan Wilkening, München, Lieder des sephardischen Musikers Chaim Kapuja, Tübingen, Kunst und Bilderläuterungen der Künstlerin Marlis E. Glaser.

Seit 14 Jahren veranstalten und gestaltet die Künstlerin Marlis Glasr mit ihren beiden Söhne Samuel und Joshua als „Atelier für Bildende Künste“ den Europäischen Tag der Jüdischen Kultur mit Vorträgen, Ausstellungen und Musik in Attenweiler. Auch in diesem Jahr ist das so. Wie die Initiatorin mitteilt, stehen die Beiträge und Kunstwerke am Sonntag, 4. September, in der Veranstaltungshalle Glaser (Biberacher Straße 19) unter dem Motto „Renewal“, was so viel heißt wie „Erneuerung“.

Wie Glaser mitteilt, ergibt sich durch das Aufgreifen des zentralen und für alle 30 europäischen Ländern vorgeschlagene Mottos eine Kontinuität und es können Einblicke in die vielfältigen Aspekte und thematischen Bereiche der jüdischen Geschichte und der jüdischen Lebenswelten vermittelt werden.

Herausfordernde und inspirierende Themen der letzten Jahre waren: Frauen im Judentum, Innovation, Jüdisches Reisen, Dialog, Traditionen und Feiertage, Diaspora, Storytelling/Geschichten erzählen, Sprachen der Juden, Bridges/Brücken, Kultur und Natur, Erbe und Modernität, Kunst und Judentum.

Fragen und Gedanken aus biblischer Zeit bis heute erwartet die Besucher zum diesjährigen Motto „Renewal“ (Erneuerung). Antworten oder weitere Fragen zu neuen Ideen und Erkenntnissen werden im Vortrag des Schauspielers Stefan Wilkening zu hören sein. Neue Arrangements von Liedern aus vielen Jahrhunderten stellt der in Israel aufgewachsene sephardische Musiker Chaim Kapuja vor. Und zu allen angesprochenen Themen werden spezielle Bilder - Malerei und Zeichnungen - zu sehen sein.