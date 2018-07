Europaabgeordnete besucht Firma in Bühlertann

Die Europaabgeordnete Dr. Inge Gräßle hat die Firma AS Motor in Bühlertann besucht. Gemeinsam mit dem Leiter des Europabüros, Thomas Scheu, und Bürgermeister Michael Dambacher verschaffte sich Gräßle einen Überblick über das neu Angesiedelte Unternehmen.

Während eines Rundgangs in den Produktionshallen des Rasenmäherherstellers schilderten die beiden Geschäftsführer Ulrich Lange und Ralf Schramm ihren drei Gästen die Probleme und Herausforderungen, die sich vor allem durch zahlreiche Richtlinien und Verordnungen auf europäischer Ebene für das mittelständische Unternehmen ergeben. Beide Geschäftsführer richteten dabei den Appell an die Politik, bei der Erarbeitung neuer Gesetze und Richtlinien auch an kleinere mittelständische Unternehmen zu denken, die teilweise durch hohe Auflagen aus Brüssel mit enormen zusätzlichen Produktionskosten zu kämpfen hätten. Die Europaabgeordnete Dr. Inge Gräßle sicherte ihre volle Unterstützung zu und will versuchen auch ihren Abgeordnetenkollegen im Europäischen Parlament die Belange und Interessen kleinerer Unternehmen näherzubringen.

Bürgermeister Dambacher sprach den beiden Geschäftsführern ebenso jegliche Unterstützung, die seitens der Gemeindeverwaltung Bühlertann geleistet werden könne, zu und freute sich zugleich, dass mit der Firma AS Motor ein guter Nachfolger für die Hallen im ehemaligen Werk Bühlertann der Firma Kärcher gefunden wurde.