Europa-Weihnachtsbaum im Landratsamt

Viele fleißige Kinder des Kinder- und Familienzentrums Kolibri aus Lauchheim haben dieses Jahr die europäische Dekoration für den Weihnachtsbaum des Europe Directs Ostalb (EUROPoint) gebastelt. Die Kinder entschieden sich dafür, als Schmuck die unterschiedlichen Landesflaggen in Form von Anhängern und Girlanden zu gestalten. Herausgekommen ist ein fröhlich-bunter Baum, der in europäischem Glanz neben dem EUROPoint Ostalb im Erdgeschoss des Landratsamts in Aalen steht und vorweihnachtliche Stimmung verbreitet.

Leider konnten die Kinder coronabedingt nicht selbst in das Landratsamt Aalen kommen, um den Baum zu schmücken und von Landrat Joachim Bläse begrüßt zu werden.

Der EUROPoint Ostalb bedankte sich bei den fleißigen Helferlein mit einem europäischen Überraschungspaket. Zusätzlich darf sich das Kinder- und Familienzentrum mit einem Büchergutschein einen Wunsch erfüllen.

Der EUROPoint Ostalb gehört zum europaweiten Europe Direct-Netzwerk, das von der Europäischen Kommission unterstützt wird. Das Informationszentrum im Landratsamt in Aalen und Schwäbisch Gmünd ist eine von insgesamt fünf Anlaufstellen in Baden-Württemberg, bei denen alle Bürgerinnen und Bürger Informationen und Broschüren rund um die Europäische Union erhalten können.