„Europa wächst aus dem Herzen seiner Bürger“

Mit einer ganze Reihe von Wünschen haben sich die Zuhörer konfrontiert gesehen, die auf Einladung der CDU Senioren-Union Wangen-Amtzell-Argenbühl im Hotel „Alte Post“ dem Buchautor und langjährigen Hochschuldozenten Fredo Endres zugehört haben. Zunächst nahm Endres die europafeindlichen Parteien ins Visier, die sich durch die jüngsten Wahlen gestärkt fühlten. So hätten in Italien jeder Zweite antieuropäisch gewählt.

Die neun europafeindlichen Parteien, die es in Europa gebe, schürten Hass gegen Fremde und gegen Eliten, ohne ein eigenes Programm vorgelegt zu haben, wird Endres in einem Bericht der Veranstalter zitiert. Aber die Krise in der EU sei auch ein Versagen der Nationalstaaten. Für Endres liegt der Schlüssen zur „Revitalisierung „ Europas in Paris und Berlin. Die EU dürfe kein Selbstbedienungsladen sein, forderte Endres. „Wer die Teilung dieser Welt aufheben will, muss selbst teilen können.“

Endres forderte ein Jugendaustauschprogramm für jede Gemeinde. Denn dies gebe es im Kreis Ravensburg noch nicht. Er sieht Defizite in der Sicherheitspolitik, im Recht eigener Steuererhebung und in der gemeinsamen Verteidigungspolitik. So gebe es in Europa 17 verschiedene Kampfpanzer. Weitere Forderungen waren eine europäische Staatsanwaltschaft, eine gemeinsame Grenzschutzpolizei zum Schutz der Außengrenzen, ein europäisches Bundeskriminalamt, eine gemeinsame Verantwortung für Flüchtlinge und ein Europa der zwei Geschwindigkeiten.

Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit sieht der ehemalige Kißlegger Bürgermeister vor allem im Dualen Schulsystem, wie es in Baden-Württemberg erfolgreich funktioniere. Doch für Endres wächst Europa vor allem „aus dem Herzen seiner Bürger, nicht aus Verträgen und Vereinbarungen“. In diesem Sinne lobte der Referent die solide Arbeit des Europaabgeordneten Norbert Lins, der Europa als Zukunftaufgabe sehe und auch dafür arbeite.