eUnited gewinnt Call of Duty World League Championship

eUnited ist Weltmeister der Call of Duty World League. In einem packenden Finale setzte sich das aus fünf US-Amerikanern bestehende Team mit 3:2 gegen die Mannschaft 100 Thieves durch. Neben dem Titel erhält das Team ein Preisgeld in Höhe von 800.000 US-Dollar.

Nachdem 100 Thieves in der ersten Runde der K.o.-Phase unerwartet 0:3 gegen Luminosity Gaming unterlag, kämpfte sich das Team durch die Lower Bracket zurück ins Finale der Weltmeisterschaft gegen eUnited. Diese gewannen Ende Juli bereits die CWL Pro League Playoffs und gingen somit als Topfavorit in den Wettbewerb.

100 Thieves und eUnited begegneten sich im großen Finale der CWL Championship auf Augenhöhe. Nach einem ständigen hin und her konnte eUnited die Serie mit 3:2 für sich entschieden, was dem Team als Sieger der Upper Bracket bereits zum Titelgewinn reichte.

Darüber hinaus sicherte sich der achtzehnjährige Chris „Simp“ Lehr, der schon seit seinem sechzehnten Lebensjahr für das Nachwuchsteam von eUnited antrat, aufgrund seiner konstant starken Leistung den Titel als wertvollster Spieler des Turniers.