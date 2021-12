Eugen-Bolz-Realschule: Titelerneuerung zur Fairtrade-School

Die Eugen-Bolz-Realschule ist erneut vom Verein Transfair für die nächsten zwei Jahre als Fairtrade-Schule ausgezeichnet worden.

Unter der Leitung der Schulsozialarbeiterin Nadine Haag und Dank der Unterstützung der Schülerschaft, des Lehrerkollegiums und der Eltern konnte die Eugen-Bolz-Realschule wieder alle fünf wichtigen Kriterien erfüllen und die erneute Auszeichnung zur „Fairtrade-School“ entgegennehmen. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, auf diesem Weg einen Beitrag für eine gerechtere Welt zu leisten. Ich freue mich sehr zu sehen, wie der „faire Gedanke“ mit den Jahren immer mehr in unseren Schulalltag integriert wird“, so Nadine Haag.

Die vergangenen zwei Schuljahre waren auch für das Fairtrade-Schulteam nicht einfach. Dennoch engagierten sich die Mitglieder des Fairtrade-Schulteams trotz der widrigen Umstände für fairen Handel und Nachhaltigkeit.

„Kreative Ideen mussten her, da die Schüler ja nicht in die Schule kommen durften“, berichtet Haag. Ein gelungenes Beispiel dafür war eine digitale „fair in den Tag“-Mitmachaktion. Die Familien konnten ein Frühstück mit fairen Zutaten gestalten und ein Foto ihrer Frühstückstafel an die Schulsozialarbeiterin senden. Die abgebildeten Frühstückstafeln wurden auf der Lernplattform Moodle veröffentlicht.

Seit Juli 2021 hat sich ein neues Team aus engagierten Schülerinnen und Schülern gebildet, welches sich nun alle zwei Wochen freitagnachmittags trifft. „Anfangs wollte ich einfach nur wissen, was Fairtrade ist, mittlerweile macht es mir voll Spaß“, erzählt Jule. Ina ergänzt: „Ich finde es super, Aktionen für die Schüler zu planen und selbst mehr über Fairtrade zu erfahren.“ Aktuell macht die Gruppe ein Schulhausquiz für die 5. Klassen. Die Gewinnerklasse kann ein „faires Frühstück“ gewinnen.