EU will Brexit-Aufschub bis 22. Mai - wenn Unterhaus Vertrag billigt

Es war nicht alles schlecht unter Gott. Aber er hat nachgelassen. Findet zumindest Lisa Eckhart in ihrem zweiten Soloprogramm „Die Vorteile des Lasters“, das der Kleinkunst-Treff nach Aalen in die gut besetzte Stadthalle geholt hatte.

Und wo das Laster ist, da sind die Todsünden nicht mehr weit. Die scheinen genau das Ding dieser Dame zu sein, die in der österreichischen Provinz aufgewachsen ist, in der Poetry-Slam-Szene in Berlin groß wurde und die man sich irgendwie ganz gut als hochgewachsenen weiblichen Mephistopheles könnte.