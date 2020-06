Von Aalener Nachrichten

Ein Unbekannter hat auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße einen 46-Jährigen ausgeraubt.

Der Mann lud gegen 21.25 Uhr Einkäufe in seinen Pkw. Der Räuber Mann trat an den 46-Jährigen heran und schlug den Geschädigten zu Boden, wobei er kurz bewusstlos wurde. Der Unbekannte entwendete anschließend die Geldbörse des Opfers sowie eine beige Jutetasche mit Einkäufen. Anschließend flüchtete er in Richtung Parkplatzausfahrt.