EU und London einigen sich auf Brexit-Handelsabkommen

Die EU und Großbritannien haben sich auf ein Handelsabkommen nach dem Brexit geeinigt. Die Verhandlungsteams hätten ihre Gespräche abgeschlossen, hieß es am Donnerstag aus EU-Kreisen. „Der Deal steht“, verlautete auch aus britischen Regierungskreisen. Das Abkommen sei „der größte Handelsvertrag“, den beide Seiten jemals geschlossen hätten.

Die EU-Kommission kündigte in Kürze eine Pressekonferenz mit Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Verhandlungsführer Michel Barnier an. Barnier hatte für die EU-Mitgliedstaaten mit London seit zehn Monaten über das Abkommen verhandelt.

Großbritannien war zum 1. Februar aus der EU ausgetreten, bis zum Jahresende bleibt das Land aber noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Hauptstreitpunkte waren zuletzt die künftigen Fangrechte für EU-Fischer in britischen Gewässern, die Wettbewerbsbedingungen für britische und EU-Firmen sowie die Kontrolle eines künftigen Abkommens.

Es hat gedauert, aber nun haben wir ein Abkommen. Es war ein langer und steiniger Weg. Aber das Ergebnis ist gut. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen

Nach der Einigung auf Verhandlungsebene müssen auf EU-Seite auch die Regierungen aller 27 EU-Mitgliedstaaten dem Ergebnis zustimmen. Der deutsche EU-Vorsitz hat aber bereits mitgeteilt, dass am Donnerstag ein Treffen der EU-Botschafter in Brüssel nicht mehr stattfinden wird, das diesen Prozess einleitet. Er dürfte mehrere Tage dauern.

Nach AFP-Informationen begannen die Mitgliedstaaten aber mit der Vorbereitung einer vorläufigen Anwendung eines möglichen Abkommens zum 1. Januar. Es könnte dann Anfang 2021 im Nachgang vom EU-Parlament ratifiziert werden. Denn die Abgeordneten halten eine reguläre Ratifizierung in diesem Jahr nicht mehr für möglich.

In Großbritannien müsste seinerseits das Parlament zustimmen. Es soll dafür vor dem Jahreswechsel aus den Winterferien zurückgerufen werden.

Michel Barnier, EU-Chefunterhändler für den Brexit aus Frankreich, und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, nehmen an einer Pressekonferenz teil. Nach monatelangen Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt ist der Europäischen Union und Großbritannien eine Einigung gelungen. (Foto: Francisco Seco)

Wir tun alles für rechtzeitiges Inkrafttreten des Abkommens mit London Außenminister Heiko Maas

Nach der Einigung zwischen London und Brüssel auf ein Handelsabkommen nach dem Brexit will die Bundesregierung ein vorläufiges Inkrafttreten zum 1. Januar 2021 erreichen. „Wir haben endlich weißen Rauch aufsteigen sehen aus den Verhandlungen, aber noch ist das Abkommen noch nicht unter Dach und Fach“, erklärte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Donnerstag in Berlin. „Wir wollen als Ratspräsidentschaft alles tun, damit das Abkommen rechtzeitig zum 1.1.2021 vorläufig in Kraft treten kann.“

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das Brexit-Handelsabkommen mit Großbritannien als „fair“ und „ausgewogen“ bezeichnet.

Nach schwierigen Verhandlungen könne es „eine solide Basis“ für die künftigen Beziehungen zum Vereinigten Königreich sein, sagte von der Leyen am Donnerstag. Es garantiere faire Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen auf beiden Seiten und sehe auch Zusammenarbeit in Bereichen wie Klimapolitik, Energie oder Verkehr vor.

Die Unterhändler beider Seiten hatten zuvor ihre seit zehn Monaten andauernden Verhandlungen abgeschlossen. Das Abkommen sieht nach dem Austritt Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt zum Jahresende weiter einen Handel ohne Zölle und ohne mengenmäßige Beschränkungen vor.

Großbritannien bleibe ein „vertrauenswürdiger Partner“, sagte von der Leyen. Sie forderte gleichzeitig die EU-Bürger viereinhalb Jahre nach dem Brexit-Referendum auf, in Großbritannien in die Zukunft zu schauen. „Es ist Zeit, den Brexit hinter uns zu lassen“, sagte sie.

Brüssel: Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, spricht bei einer Pressekonferenz. Nach monatelangen Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt ist der Europäischen Union und Großbritannien eine Einigung gelungen. (Foto: Francisco Seco)

Merkel nennt Einigung auf Brexit-Pakt historisch

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Einigung zwischen EU und Großbritannien auf einen Brexit-Handelspakt als historisch gewürdigt. „Mit dem Abkommen schaffen wir die Grundlage für ein neues Kapitel in unseren Beziehungen“, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in Berlin. „Großbritannien wird auch außerhalb der Europäischen Union weiterhin ein wichtiger Partner für Deutschland und für die Europäische Union sein.“ Die Einigung sei „von historischer Bedeutung“.

Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier ein gutes Resultat vorliegen haben. Kanzlerin Angela Merkel

Merkel sagte zu, den Text nun zügig zu prüfen. Das Bundeskabinett werde sich am kommenden Montag telefonisch über die deutsche Position verständigen. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier ein gutes Resultat vorliegen haben“, sagte die Kanzlerin. Alle Mitgliedstaaten und das EU-Parlament müssen der Einigung zustimmen.

Airbus begrüßt Abschluss von Handelspakt zwischen EU und London

Der europäische Flugzeugbauer Airbus zeigt sich erleichtert über den Abschluss des Brexit-Handelspakts zwischen der EU und Großbritannien. „Airbus begrüßt die Nachricht, dass eine Vereinbarung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich gefunden wurde“, erklärte Airbus-Chef Guillaume Faury am Heiligabend laut einer Unternehmensmitteilung.

Wie ein Sprecher ergänzte, müssten zwar die Konsequenzen für das Luftfahrtgeschäft noch geprüft werden. Doch der Konzern sei erfreut, dass das Szenario eines Bruchs mit Großbritannien vermieden worden sei.

Die Corona-Krise traf die Luftfahrt so schwer wie nur wenige andere Branchen. Wegen der Pandemie und der Reisebeschränkungen ist die Nachfrage nach Flugtickets zum größten Teil weggebrochen. Airbus hatte nach früheren Angaben seine Flugzeugproduktion um rund 40 Prozent gedrosselt.

Britisches Parlament soll am 30. Dezember über Handelspakt abstimmen

Das britische Parlament soll am 30. Dezember über den Brexit-Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU abstimmen. Das kündigte der britische Premier Boris Johnson am Donnerstag in London an. Zuvor hatten London und Brüssel nach monatelangem Ringen einen Durchbruch in ihren Verhandlungen verkündet. Ein gefürchteter No-Deal-Brexit zum Jahreswechsel scheint damit abgewendet.

Die Mitglieder des Bundeskabinetts werden sich nach Angaben der Kanzlerin am kommenden Montag um 9.30 Uhr in einer Telefonschalte über die deutsche Position verständigen. Danach werde der europäische Rat das Abkommen und seine vorläufige Anwendung beschließen. Abschließend in Kraft treten könne das Abkommen erst, wenn auch das Europäische Parlament zugestimmt hat.

Außenminister Maas verwies darauf, dass ein vorläufiges Inkrafttreten zum 1. Januar nun allen Seiten viel Flexibilität abverlangen werde. „Ich bin aber zuversichtlich, dass es gelingt. Wir sind jetzt ganz nah dran an einer Lösung, mit der wir endlich die Brexit-Diskussion überwinden und ein neues Kapitel mit Großbritannien aufschlagen können.“ Das endgültige Inkrafttreten nach der Abstimmung im Europäischen Parlament sei dann hoffentlich früh im neuen Jahr zu erreichen.

Großbritannien war zum 1. Februar aus der EU ausgetreten, bis zum Jahresende bleibt das Land aber noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Mit der Einigung über die künftigen Beziehungen an Heiligabend wurde nur eine Woche vor Ablauf der Frist der Durchbruch erzielt. Zuvor hatten die Verhandlungen zwischen London und Brüssel über Monate auf der Stelle getreten.

Premierminister Boris Johnson bei einer Pressekonferenz zur Einigung zum Handelsabkommen. (Foto: Paul Grover)

Johnson lobt Einigung mit Brüssel als „gutes Abkommen“

Der britische Premierminister Boris Johnson hat die Einigung mit der Europäischen Union in den Post-Brexit-Gesprächen als „gutes Abkommen“ bezeichnet. Der Handelsvertrag sei gut für „ganz Europa“, sagte Johnson am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Zugleich versicherte der britische Regierungschef, sein Land werde Freund, Verbündeter und „wichtigster Markt“ der EU-Staaten bleiben.

Bereits kurz zuvor hatte Johnson im Onlinedienst Twitter ein Foto von sich veröffentlicht, auf dem er mit hochgerissenen Armen vor der Fahne des Vereinigten Königreichs zu sehen ist. „Das Abkommen ist erreicht“, schrieb Johnson dazu.

