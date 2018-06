EU-Parlamentschef Schulz: Brüssel soll deutsche Energiewende stützen

Berlin (dpa) - EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hat die EU-Kommission zu einer besseren Zusammenarbeit mit der Bundesregierung in der Energiepolitik aufgefordert. Er reagierte damit auf das Untersuchungsverfahren der Kommission zur Überprüfung der Stromrabatte für deutsche Unternehmen. Die EU sei gut beraten, alle ihre Fördermöglichkeiten so einzusetzen, dass die Energiewende in Deutschland ein Erfolg werde. Das sagte Schulz der „Bild“-Zeitung. Die Energiewende sei eine Jahrhundertaufgabe. Gelinge das Projekt in Deutschland, sei es Vorbild für die ganze Welt.