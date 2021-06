EU-Länder und EU-Parlament einigen sich auf Agrarreform

Das Medizintechnikunternehmen Smith & Nephew Orthopaedics GmbH wird seinen Standort in Möhringen schließen. Das gab die Geschäftsführung in einer Mitarbeiterversammlung am Donnerstagabend bekannt, wie Georg Sattler, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte.

Derzeit beschäftigt das Unternehmen, das seit 1977 in Tuttlingen unter verschiedenen Namen agiert, laut Homepage rund 220 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.