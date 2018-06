EU-Kommission begrüßt Entscheidung der EZB

Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission hat die Entscheidung der Europäischen Zentralbank zum Kauf von Staatsanleihen kriselnder Euro-Staaten begrüßt. Dies sollte helfen, das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen, sagte EU-Währungskommissar Olli Rehn am Donnerstag in Brüssel in einer Mitteilung. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hält weitere Anleihenkäufe dagegen für falsch. Eine solche Vorgehensweise sei aus seiner Sicht zu nah an einer Staatsfinanzierung durch die Notenpresse, sagte ein Sprecher der Bundesbank.