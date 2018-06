EU-Kommissar Füle verhandelt in ukrainischem Machtkampf

Kiew (dpa) - Im Ringen um eine Lösung des ukrainischen Machtkampfs reist EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle heute zu Gesprächen nach Kiew. Füle will sich dort mit Vertretern von Regierung und Opposition treffen. In der kommenden Woche wird dann die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton in Kiew erwartet. Der prorussische Präsident Viktor Janukowitsch hatte ein entsprechendes Vermittlungsangebot akzeptiert. Bei Straßenschlachten zwischen Polizei und Regierungsgegnern nach offiziellen Angaben drei Menschen getötet worden.