EU fordert bei G20-Gipfel Hilfe für bedrängte Syrer

St. Petersburg (dpa) - Die EU fordert verstärkte Hilfe für die Menschen im kriegserschütterten Syrien. EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso rief bei einem Treffen von G20-Ländern in St. Petersburg zur Syrienhilfe auf. Es müssten humanitäre Unterstützung auf den Weg gebracht und die internationalen Hilfsorganisationen unterstützt werden. Der Bürgerkrieg in Syrien hat bereits mehr als 100 000 Tote gefordert. Nach den Worten Barrosos brauchen 6,8 Millionen Menschen in Syrien Hilfe, davon seien 3,1 Millionen Kinder.