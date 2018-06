EU debattiert weiter über Kurs in der Syrien-Krise

St. Petersburg (dpa) - Die 28 EU-Länder debattieren weiter über eine gemeinsame Haltung zu möglichen Militärschlägen auf Syrien. Die Diskussion dauere noch an, sagte EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso am Rande des G20-Gipfels in St. Petersburg. US-Präsident Barack Obama will die syrische Führung wegen der vermuteten Giftgas-Attacke mit über 1400 Toten zur Verantwortung ziehen. EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy hatte gestern gesagt, dass die internationale Gemeinschaft angesichts solcher Gräueltaten nicht untätig bleiben könne.