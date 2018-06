EU-Außenminister reden über Syrien und Nahost

Vilnius (dpa) - Die Krise in Syrien steht im Mittelpunkt eines Treffens der 28 EU-Außenminister heute in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Die Minister wollen auch über den Stand der wieder angelaufenen Nahost-Friedensverhandlungen sprechen. Außerdem diskutieren sie über Vorschläge der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton für eine engere Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Damit hatten sich gestern bereits die Verteidigungsminister befasst, die ihr Treffen heute abschließen. Mit beiden Treffen wird ein EU-Gipfel im Dezember in Brüssel vorbereitet.