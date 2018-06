EU-Außenbeauftragte verurteilt Gewalttaten in Nigeria

Brüssel (dpa) - Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hat die jüngsten Gewaltakte in Nigeria scharf verurteilt. Sie erwähnte die Entführung von mehr als hundert Schülerinnen im nördlichen Bundesstaat Borno und einen tödlichen Bombenanschlag auf einen Busbahnhof in der Hauptstadt Abuja. Den Familien der Opfer drückte Ashton ihr Beileid aus und forderte, die Täter müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Die radikalislamische Sekte Boko Haram verbreitet in Nigeria Angst und Schrecken.