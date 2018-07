Eterniti debütiert mit Edel-SUV auf der IAA

London/Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Automarken sterben nicht nur - siehe Pontiac oder Hummer - es entstehen aber auch neue: Auf der Internationalen Automobilausstellung IAA (15. bis 25. September) bringt sich die jüngst gegründete Marke Eterniti Motors in Stellung.

Zur IAA in Frankfurt bringt die in London ansässige Firma Eterniti Motors den Prototypen eines SUV mit. Dieser könnte in der Serienversion in Konkurrenz zu Porsche Cayenne, BMM X5, Mercedes M-Klasse oder Infiniti FX50 treten und den Namen Hemera tragen.

Für ihr SUV haben die Briten bei Volkswagen und Porsche eingekauft: Der Hemera basiert auf der Plattform, die sich der VW Touareg und Porsche Cayenne teilen, wie Eterniti-Sprecher Mark Carbery sagte. Der V8-Twinturbo-Benziner stammt aus dem Cayenne Turbo. Für den Hemera überarbeite Eterniti Basis und Aggregat und erweiterte die Leistung von 368 kW/500 PS auf mindestens 462 kW/628 PS. So soll der Allradler mehr als 290 km/h erreichen. Zum Verbrauch machte der Hersteller noch keine Angaben.

Im Innenraum des handgefertigten Gefährts soll sich der Besitzer auch im Fond wohlfühlen - etwa wenn er chauffiert wird: Die Sitze sind elektrisch justierbar, und es liegen Tablet-Computer bereit. Ein Kühlfach hält die Getränke kalt. Der Hemera geht 2012 zunächst als Rechtslenker in Produktion, soll laut Carbery aber in ganz Europa auf Bestellung vermarktet werden. Kunden müssen mit Preisen ab rund 150 000 Euro rechnen.

