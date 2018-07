Esswein einziger U21-Neuling gegen Portugal

Düsseldorf (dpa) - Stürmer Alexander Esswein vom Fußball-Drittligisten Dynamo Dresden steht vor seinem Debüt in der U 21-Nationalmannschaft. Auswahltrainer Rainer Adrion nominierte den 21-Jährigen für das Länderspiel am 31. Mai in Portugal.

Die Partie in Portimao gilt als Generalprobe für die am 10. August beginnende EM-Qualifikation gegen Zypern. „Mit der Begegnung in Portugal runden wir die Saison ab. Ab sofort gibt es nur noch Pflichtspiele für uns. Wir haben das vergangene Jahr zu einer breiten Sichtung genutzt, um mit einem starken Kern des Teams in die EM-Qualifikation zu starten“, sagte U 21-Coach Adrion.