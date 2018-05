Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Schüleranteil für das Mittagessen in der Mensa des Schulzentrums von bisher 3.40 Euro um 20 Cent auf 3.60 Euro zu erhöhen. Der neue Preis gilt ab dem Schuljahr 2018/19.

Wie bekannt, bietet die Vincenz-Service GmbH (VS) seit dem Jahr 2006 im Auftrag der Gemeinde die Schulverpflegung an. Die Kosten für ein Essen lagen seinerzeit bei 3,50 Euro. Da die VS zwei Jahre später feststellte, dass dieser Betrag zur Deckung der Kosten nicht ausreicht, hat die Gemeinde zunächst die Personalkosten und zum 1. Januar 2009 dann auch das Personal übernommen, ließ Bürgermeister Maik Lehn den Werdegang Revue passieren.

Um den rückläufigen Essenszahlen entgegenzutreten, hat die Gemeinde ab diesem Zeitpunkt das Essen mit einem Euro je Portion subventioniert. Nachdem sich die Nachfrage stabilisiert und sogar gesteigert hatte, wurde der Zuschuss je Essen auf 0,50 Euro festgelegt. In der damaligen Gemeinderatssitzung wurde der von VS angekündigten Preiserhöhung um 0,80 Euro auf 4,30 Euro je Essen zugestimmt und die Mehrkosten zu gleichen Teilen auf die Schüler und die Gemeinde verteilt.

Die Bezugskosten von 4,30 Euro werden demnach zu 3,40 Euro von den Schülern und 0,90 Euro von der Gemeinde getragen. Mit einem Schreiben vom April diesen Jahres hat die VS nun mitgeteilt, dass der Essenspreis zum Schuljahresbeginn 2018/2019 um 0,20 Euro je Portion erhöht werden müsse. Sollte die Gemeinde mit der Erhöhung nicht einverstanden sein, bestünde ein Kündigungsrecht bis zum 30. April. Wie Lehn ausführte, hat die Verwaltung hierfür eine Fristverlängerung bis 31.Mai beantragt und erhalten.

Verschiedene Anbieter geprüft

„Wir haben schon im Vorfeld der Sitzung den Markt für Schulverpflegung sondiert und Alternativen geprüft“, vermerkte Lehn. „Doch damals wie heute ist es so, dass es zwar ein paar wenige Alternativen gibt, aber ein vergleichbares Essen bei anderen Anbietern auch nicht günstiger ist“. Deshalb schlug der Schultes vor, vom Sonderkündigungsrecht keinen Gebrauch zu machen, zumal es bei Qualität und Menge des Essens keine Beanstandungen gebe.

Aus Sicht der Verwaltung sei es durchaus zumutbar, die Kostensteigerung dem Schüleranteil zuzurechnen. Auch deshalb, weil die Abbestellungen durch Eltern einen großen zeitlichen Aufwand im Schulsekretariat in Anspruch nehme. Zwar könnten Bestellungen und Abbestellungen auch online durchgeführt werden, was verwaltungstechnisch viel einfacher wäre, aber sehr oft geschehe dies telefonisch, was dann im Sekretariat besonders gemanagt werden müsse.

Etliche Räte wollten wissen, ob auch auf die Wünsche der Schüler in punkto Portionsgrößen, Beilagen und Ähnlichem Rücksicht genommen werde, unter anderem auch deshalb, um Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Sowohl der Bürgermeister als auch Glashüttes Ortsvorsteherin Alexandra Beer, die in der Schulmensa tätig ist, bejahten dies. Die Kinder würden immer gefragt, wie viel und was sie auf den Teller möchten. „Wer wenig will oder eine bestimmte Beilage ablehnt, bekommt dies, dafür kann ein anderer, der mehr essen will, einen Nachschlag bekommen“, sagte Beer.