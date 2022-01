Essener Polizei auch in Balingen im Einsatz

In den frühen Morgenstunden des 19. Januar hat ein Großaufgebot der Polizei Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Essen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Essen, Mülheim a.d. Ruhr, Kleve, aber auch in Balingen (Zollernalbkreis) vollstreckt. Hintergrund ist ein bei der Staatsanwaltschaft Essen geführtes Ermittlungsverfahren im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität und des Handels mit Schusswaffen.

Da es im Vorfeld Hinweise auf eine Bewaffnung von Tatverdächtigen gab, kam es in Essen an der Altendorfer Straße und an der Alleestraße zum Einsatz von Spezialeinheiten mit einem gepanzerten Einsatzfahrzeug und einem Polizeihubschrauber. An beiden Einsatzorten setzte das Spezial-Einsatz-Kommando (SEK) Sprengmittel zur Öffnung der Objekte ein.

Die Kriminalbeamten wurden vor Ort von Beamten der Essener Einsatzhundertschaft, der Bochumer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE), sowie mehreren Diensthundeführern samt Diensthunden aus Duisburg, Kleve, Dortmund und Essen unterstützt.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen fanden die Beamten mehrere Dutzend Kilogramm mutmaßlicher Drogen (vermutlich Amphetamine, Marihuana, Haschisch und Ecstasy), rund 50 000 Euro Bargeld und eine Drogenplantage. Weiter konnten in einem versteckten Raum ein funktionsfähiges Sturmgewehr, ein Präzisionsgewehr sowie mehrere Handfeuerwaffen aufgefunden werden. Auch eine mutmaßliche Waffenwerkstatt und Munition konnten die Polizisten sichern. In einem Auto fanden die Ermittler über ein Dutzend Behälter mit Chemikalien, die zur Herstellung von synthetischen Drogen geeignet sein könnten. Die Auswertung und Analyse der Beweismittel dauert noch an.

Bei dem Einsatz wurden zwölf Personen im Alter von 28 bis 46 Jahren vorläufig festgenommen.