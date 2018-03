Essen auf Reisen

Friedrichshafen - Es gibt die Weisheit, die auch im KSA genannt wurde: „Never change a running system“ (Ändere nichts an laufenden Systemen). Bezogen auf die Verpflegungssysteme der Kitas hilft die aber nicht weiter. Wir haben die Verpflichtung, auf Nachhaltigkeit zu achten und sollten eher einer anderen Weisheit folgen: „Es ist nichts so gut, als das es nicht besser werden könnte.“ Vorortküchen mit dem Makel von Hygieneproblemen zu belegen, käme einer Ohrfeige für alle Mensen und Kantinen in dieser Stadt gleich. Es bedürfte schon einer Machbarkeitsstudie für eine solche Gemeinschaftsküche, in der alle Faktoren aufgenommen sind. Hier kommen schon die Felchen aus Russland, dann muss Kindergartenessen nicht noch aus Kassel geliefert werden.