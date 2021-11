Eschachs Trainerteam muss einige Fragen beantworten

In der Fußball-Landesliga spielt der TSV Eschach am Samstag (14.30 Uhr ) beim SV Ochsenhausen. Schon die Anfahrt wird intensiv – zumindest für das Trainerteam des TSV. Denn es gibt auf der Fahrt nach Ochsenhausen noch einiges zu klären.

Philipp Zwerger oder Sebastian Reger für den studienbedingt verhinderten Kapitän Robin Merz rechts in der Viererkette? Weil Fabian Elshani rechts vorne zurückkommt: Niklas Rummler oder Sebastian Sprenger in der Spitze? Oder doch beide in die Startelf, Max Bröhm auf eine offensiv interpretierte Sechs und Linus Kleb auf eine der Außenverteidigerpositionen? Eschachs Trainer Philipp Meißner will einige Entscheidungen erst unmittelbar vor dem Anpfiff treffen – „aus dem Bauch heraus“ und in enger Abstimmung mit seinem Co-Trainer Karheinz Ibele.

Die Botschaft an die Spieler steht dagegen schon fest. Blick auf die Statistik: tabu. Sich selbst zum Favoriten erklären, weil Ochsenhausen aus den letzten sieben Spielen nur drei Punkte geholt hat und Drittletzter ist: nicht gestattet. Meißner verweist auf die Saisonbilanz: „Wir haben gegen Heinstetten im Pokal und gegen Trillfingen in der Liga verloren“ – gegen Mannschaften, die unten drinstehen. „Und wir haben gegen Albstadt, Laupheim und Weiler stark gespielt.“ Will sagen: Wo der Gegner in der Tabelle steht, ist egal. Die eigene Leistung zählt. „Nur wenn wir kompakt und konsequent arbeiten, können wir in der Landesliga etwas holen.“