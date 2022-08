Eschachs dritter Versuch in Trillfingen

Nach der klaren Auftaktniederlage gegen den TSV Straßberg, geht es für den TSV Eschach am Samstag (15.30 Uhr) zum TSV Trillfingen. Seit die beiden Mannschaften gemeinsam in der Fußball-Landesliga spielen, ist es erst der dritte Vergleich, die beiden vorherigen hat Trillfingen jeweils daheim gewonnen. „Diesmal wollen wir auf der Heimfahrt bessere Laune haben“, sagt Eschachs Trainer Philipp Meißner.

Als die Corona-Pandemie im März 2020 ausbrach und die Fußballsaisons beendet wurden, stiegen Eschach und Trillfingen in die Landesliga auf. Im Spätsommer stand das erste Duell in dem Stadtteil von Haigerloch an – Trillfingen gewann 3:0. Das Rückspiel fand nie statt, weil auch diese Saison abgebrochen wurde. Ein Jahr später reiste Eschach in der Vorrunde wieder in den Zollernalbkreis und holte sich die nächste Niederlage ab. Das 1:2 blieb auch diesmal der einzige Vergleich, weil Eschach in die Abstiegsrunde musste und Trillfingen in die Aufstiegsrunde durfte.

Philipp Meißner hakt 0:3 gegen Straßberg schnell ab

Am Samstag steht nun also Eschachs dritter Versuch an, etwas Zählbares auf die lange Heimfahrt zu nehmen. „Wir wollen endlich mal in Trillfingen nicht nur Gast sein“, sagt Meißner mit einem Augenzwinkern. Ihm geht es aber natürlich nicht um den direkten Vergleich, sondern darum, gut in der Saison anzukommen. „Das Spiel habe ich relativ schnell abgehakt“, sagt er über das 0:3 gegen Straßberg. Zwar habe das Spielglück gefehlt, doch es funktioniere auch noch längst nicht alles in der Eschacher Mannschaft, gibt Meißner zu: „Wir brauchen Zeit. Wir sind noch nicht im Flow.“ Wichtig sei etwa, auch mal so etwas wie eine Startelf zu etablieren. Das war bisher aber wegen Urlaubern und Verletzten nicht möglich. Unabhängig von diesen schwierigen Umständen will Meißner unbedingt in Trillfingen punkten, damit er mit seiner Mannschaft nicht schon früh in der Saison in der unteren Tabellenregion feststeckt.