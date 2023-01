Eschacher Sternsinger machen sich für Kinder in Not stark

Nach dem Aussendung-Gottesdienst schwärmten die Eschacher Sternsinger in ihren schönen Kostümen aus, um den Segen in die Häuser zu bringen und Spenden zu sammeln. Es beteiligten sich über 60 Kinder und manche Sternsinger waren sogar bereit, größere Gebiete zu übernehmen beziehungsweise zwei Tage unterwegs zu sein. Letztlich wurde ein fünfstelliger Betrag gesammelt, heißt es in einem Bericht des Kirchengemeinderats. Die Vergabe der Spenden erfolgte wie im Vorjahr. Ein Teil geht wieder an das Kindermissionswerk in Aachen, welches die Aktion „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“, in den Mittelpunkt stellt. Ein weiterer Teil geht an die Projekte der Schwestern aus Untermarchtal, die von der Kirchengemeinde Eschach seit einigen Jahren unterstützt werden. Zum ersten Mal wurde der Gottesdienst am Dreikönigstag von Pfarrer Ploneczka gehalten (Foto: Kirchengemeinderat). Auch er hat sich sehr über die große Anzahl der Sternsinger in Eschach gefreut.