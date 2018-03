Eschach und die FG 2010 kämpfen um Bezirkskrone

Mit 128 Fußballmannschaften aus dem Bezirk Bodensee hat zu Beginn der Saison 2012/13 der Bezirkspokal begonnen. Dabei waren Mannschaften von den Kreisligen bis zur Bezirksliga. Am Donnerstag um 17 Uhr im Weingartener Lindenhofstadion stehen sich mit dem TSV Eschach (Tabellenelfter) und der FG 2010 WRZ (Tabellenzehnter) zwei Bezirksligisten gegenüber. Dem Sieger winkt nicht nur die Krone im Bezirk Bodensee, sondern auch die Teilnahmeberechtigung am Verbandspokal des Württembergischen Fußballverbands (WFV) in der Saison 2013/14.

Laut Mitteilung des Bezirkspokal-Spielleiters Oliver Claus ist es allerdings möglich, dass auch der Finalverlierer am kommenden WFV-Pokal mitwirken darf. Dies sei letztlich aber von der Teilnehmerzahl der anderen Bezirkspokale im Gebiet des WFV abhängig. Sollten in einem anderen Pokal mehr als 128 Mannschaften (wie im Bezirk Bodensee) teilgenommen haben, würde dort der Finalverlierer in den Genuss eines WFV-Pokaltickets kommen. Nach heutigem Stand sei dies jedoch nicht der Fall, schreibt Claus in seiner Mitteilung.

Begonnen hat der diesjährige Bezirkspokal am 25. Juli mit der Qualifikationsrunde einiger Kreisliga-B-Vertreter. Eine Woche später ging es dann mit der ersten Runde richtig los. Im Folgenden der Weg des TSV Eschach – der im Finale in Weingarten als „Heimmannschaft“ ausgelost wurde – und der FG 2010 WRZ von der ersten Runde bis ins Endspiel.

Der Weg ins Finale

Eschach bezwang zunächst den SV Vogt II mit 13:0. Darauf folgte ein mühsamer 2:1-Sieg zu Hause gegen den FC Aulendorf. In der dritten Runde wurde dessen Stadtrivale, die SG Aulendorf, mit 4:0 bezwungen. Dem 4:1 im Achtelfinale bei der SGM Fischbach/Schnetzenhausen II folgte im Viertelfinale ein Eschacher 6:0-Sieg beim Bezirksliga-Rivalen SG Argental. Im Halbfinale bezwang der TSV den FC Leutkirch mit 5:1.

Die FG 2010 begann mit einem 6:0-Erfolg bei der SG Aulendorf II. In der zweiten Runde folgte mit dem 5:0 gegen den SV Haisterkirch das erste Ausrufezeichen. Nach dem 5:2-Sieg beim SV Oberzell II setzte sich die FG im Achtelfinale beim VfL Brochenzell mit 2:1 durch. Das Viertelfinale (5:2 beim SV Reute) war wieder eine klare Angelegenheit für die Fußballgemeinschaft. Mit dem 2:0-Sieg beim FV Waldburg stand der Finaleinzug der FG fest.

Vor dem Männerfinale sind am Donnerstag die Frauen gefordert. Um 14 Uhr stehen sich die SG Aulendorf und der SV Immenried gegenüber. Beide Vereinen treten im regulären Saisonverlauf in der Regionenliga an. Die SGA kam mit einem Torverhältnis von 14:0 durch die vier Runden und ins Finale. Geht es nach der Regionenliga, dann ist der SV Immenried (Tabellenvierter) gegenüber der SGA (Siebter) leicht zu favorisieren.