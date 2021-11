Eschach spielt gegen auswärtsstarke Balinger

Der TSV Eschach erwartet am Sonntag die TSG Balingen II. Die Fußball-Landesliga-Partie wird um 14.30 Uhr auf dem Kunstrasen des SV Weißenau angepfiffen. Die Eschacher weisen darauf hin, dass bei der Partie 2G plus gilt: Zuschauer müssen zusätzlich zum Impf- oder Genesenennachweis einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen.

Um die Zuschauer geht es Eschachs Trainer Philipp Meißner vor allem: „Ich wünsche mir, dass mein Team für die Zuschauer am Sonntag noch einmal 90 Minuten lang alles raus haut, was geht.“ Die Kräfte lassen zwar zum Jahresende hin bei so manchem nach – auch bedingt durch den eher kleinen Kader des TSV. Das Ziel für den Sonntag ist aber klar: Ein positiver Abschluss soll her, bevor man sich erst einmal für eineinhalb Monate trennt. Ihre Weihnachtsfeier haben die Eschacher coronabedingt abgesagt. Erst Mitte Januar soll es wieder losgehen mit der Vorbereitung auf die letzten beiden Spiele der Hinrunde und das, was dann noch kommt – die Chancen auf die Aufstiegsrunde sind bei drei Punkten Rückstand auf Rang zehn ja noch intakt. Die Eschacher haben für Mitte Februar sogar ein Trainingslager in der Türkei geplant – Philipp Meißner ist optimistisch, dass virustechnisch bis dahin diesem Plan nichts entgegensteht.

Vorerst kreuzt Corona allerdings auch die Wege des TSV: Weil in seiner Wohngemeinschaft hier in Deutschland ein Fall aufgetreten ist, hat Leon Dokland den Aufenthalt in seiner Heimat Norwegen um eine Woche verlängert und fehlt deshalb gegen Balingen. Zudem hat sich Lucas Böning in der Partie in Ochsenhausen einen Muskelbündelriss zugezogen – Einsatz gegen Balingen ausgeschlossen. Weil außerdem Sebastian Reger privat verhindert ist, können sich die Eschacher glücklich schätzen, dass Kapitän Robin Merz wieder dabei sein kann – sonst würde es außen in der Fünferkette eng. Im zentralen Mittelfeld hat Meißner zudem dank der Rückkehr von Julian Frommherz wieder mehr Alternativen. Und in Corona-Zeiten ist auch das wichtig: Alle Spieler der Eschacher sind geimpft – damit ist die 2G-Regel für das Team kein Problem.

Ein Problem wird eher der Gegner sein: Die Balinger haben in den letzten fünf Spielen 13 Punkte geholt und damit alle Zweifel daran beseitigt, dass sie in die obere Hälfte der Landesliga-Tabelle gehören. Vor allem auswärts ist der Nachwuchs des Balinger Regionalliga-Teams stark: 16 der 28 Punkte hat der aktuelle Tabellen-Sechste auf fremden Plätzen geholt. Auch der Kunstrasenplatz wird für die Eschacher kein Vorteil sein: „Kunstrasen ist Balingen gewohnt“, meint Meißner.