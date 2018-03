Eschach schiebt Amtzell im Topspiel die Favoritenrolle zu

Vier Samstags- und vier Sonntagsspiele sieht die Fußball-Bezirksliga am dritten Spieltag vor. Vier Mannschaften sind noch ohne Punktverlust, während zwei Teams auf die ersten Zähler warten.

Tabellenführer ist weiterhin der TSV Eschach . Zwei Siege, 9:3 Tore – in Eschach läuft es zu Saisonbeginn rund. „Mit zwei Siegen zu starten, ist optimal“, sagt Abteilungsleiter Marcus Hübsch, der den urlaubenden Trainer Christian Müller vertritt. Nach einer schwachen Rückrunde in der Vorsaison ist der TSV wieder in der Spur. Marcus Hübsch mahnt jedoch vor aufkommender Euphorie. „Wir lassen uns nicht blenden.“ Wie weit die Entwicklung Eschachs derzeit tatsächlich ist, beantwortet möglicherweise das Heimspiel gegen den SV Amtzell. „Es wird deutlich schwerer, Amtzell ist der Favorit“, so Hübsch.

Dass ein Fußballspiel manchmal auch länger als 90 Minuten andauert, hat der SV Fronhofen beim FC Wangen schmerzvoll erfahren. In der Nachspielzeit machte Wangen aus einem 1:3 ein 3:3. Nichts war es mit dem ersten Saisonsieg für den SVF. „Das müssen wir uns selbst zuschreiben“, analysiert Fronhofens Trainer Reinhold Bloching. Nach durchwachsener Vorbereitung sieht er seine Spieler noch „nicht auf dem Level“. Gegen den SV Kressbronn, der als Aufsteiger mit zwei Erfolgen zu Beginn auf sich aufmerksam machte, strebt Bloching den ersten Dreier an. „Gegen Kressbronn liegt ein Stück Arbeit vor uns. Das ist eine gute Truppe. Aber wir brauchen Erfolgserlebnisse.“ Und das am besten schon am Samstag.

Alwin Maucher, Trainer der SG Baienfurt , hat nach verkorkstem Saisonstart (0:0 und 0:4) Tacheles geredet. „Ob bei manchen die fußballerische Einstellung stimmt, bezweifel ich.“ Im Sturm und im Tor sieht Maucher Schwierigkeiten. „Für eine Spitzenmannschaft sind die Voraussetzungen nicht da“, so Maucher, der das Saisonziel korrigiert. „Wir können so nicht im oberen Drittel mitspielen.“ Weil die Personallage dünn ist, stand der 54-jährige Trainer zuletzt ebenfalls auf dem Baienfurter Spielberichtsbogen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Mochenwangen gewinnen“, äußert sich Maucher im Vorfeld des Derbys in Mochenwangen klar. Er erwarte eine Trotzreaktion seiner Mannschaft.

Beim SV Mochenwangen sieht man das naturgemäß anders. „Vorherige Ergebnisse zählen nicht. Ein Derby hat eigene Gesetze“, bedient sich SVM-Coach Dieter Brettschneider einer alten Floskel. Wenn man aber „Stärken und Qualität abrufen“ könne, sei ein Derbyerfolg möglich, glaubt Brettschneider.

Vier Tore schoss der SV Haisterkirch vergangene Woche gegen Bad Wurzach, am Ende hieß es 4:5 aus Haisterkircher Sicht. Positiv: Nach 0:5-Rückstand hatte sich der Aufsteiger nochmals aufgerappelt. „Mehr wäre zu viel gewesen“, gibt SVH-Trainer Michael Buchter zu. Die Leistung seiner Mannschaft empfand er als „enttäuschend“, Einsatz und Wille fehlten ihm. Nun reist der SVH nach Heimenkirch, wo der Mitaufsteiger nach zwei Siegen mit genügend Selbstbewusstsein wartet. „Ihre Spiele waren imposant. Heimenkirch ist Favorit“, sagt Buchter unumwunden. Bitter für den Trainer: Torjäger Jakob Schuschkewitz, der letzte Woche einen Hattrick erzielte, muss urlaubsbedingt passen.

Die Anfangseuphorie beim SV Weingarten ist nach der 2:4-Niederlage in Amtzell wieder gewichen. Ist der SV Bergatreute da der passende Aufbaugegner? Der SVB ging gegen Mitaufsteiger Heimenkirch mit 1:4 unter, brennt aber auf den ersten Sieg. Knüpft der SVW an die Auftaktleistung gegen Seibranz an, dürfte es für Bergatreute schwer werden.

Das erste Spiel war schlecht, das zweite schon wesentlich besser. Dennoch ging die FG 2010 WRZ beide Male als Verlierer vom Platz. Setzt sich die spielerische Entwicklung fort, dürfte gegen den FC Wangen II der erste Saisonsieg eingefahren werden.

Außerdem begegnen sich in der Bezirksliga der FC Isny und der SV Seibranz sowie die TSG Bad Wurzach und die SG Argental.