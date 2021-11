Eschach bringt Biberach nicht in Bedrängnis

Der TSV Eschach hat in der Fußball-Landesliga gegen den FV Biberach mit 0:2 verloren. Der Sieg für den Tabellendritten war absolut verdient: Die Biberacher hatten klar die Oberhand, Eschach konnte am Sonntagnachmittag kaum für Gefahr vor dem Gästetor sorgen.

Angesichts einiger Ausfälle (Leon Dokland, Fabian Elshani, Julian Frommherz) stellte sich die Mannschaft des TSV vor der Fünferkette quasi von selbst auf: Die zweite Sechs neben Manuel Ruess übernahm der wieder genesene Linus Kleb, rechts offensiv über die Elshani-Position kam Sebastian Sprenger, im Zentrum sollte Niklas Rummler Bälle festmachen und weiterleiten.

Die Initiative übernahm vom Anpfiff weg der Tabellendritte aus Biberach. In der 15. Minute hatten die Biberacher ihre erste Großchance, als Mittelstürmer Jonathan Hummler eine Flanke aus dem rechten Halbfeld unbedrängt herunternehmen konnte, den Abschluss aber knapp über das Tor setzte. Eschach schaffte es kaum einmal, wirklich für Entlastung zu sorgen. In der 23. Minute hatte der von seiner linken Verteidigerposition eingerückte Lucas Böning aber doch plötzlich die Chance, sein Team in Führung zu bringen: Nach einem Zuspiel von seinem Pendant auf der rechten Seite – Robin Merz – traf Böning jedoch das Tor nicht.

Biberachs Spielertrainer Florian Treske setzte ab der Hälfte der ersten Halbzeit noch mehr auf Kopfballstärke und Robustheit in der Spitze, als er Kevin Wistuba zurückzog und Niklas Lulei rechts vorne in die Spitze schickte.

Ertrag brachte die Biberacher Überlegenheit in der Luft aber erst in der zweiten Halbzeit: In der 48. Minute legte Hummler eine Flanke per Kopf auf Andreas Wonschick ab und der ließ Samuel Kleb im Eschacher Tor keine Chance. Fünf Minuten nach dem 0:1 später eine ähnliche Situation: Diesmal leitete Lulei per Kopf weiter und Hummler spitzelte den Ball zum 2:0 über die Linie. „Da haben wir zweimal kräftig gepennt“, ärgerte sich Eschachs Trainer Philipp Meißner.

Der Doppelschlag war gleichzeitig die frühe Entscheidung, denn die Eschacher schafften es nicht, echten Druck auf das Tor der Biberacher auszuüben. Meißner stellte zwar auf ein offensiveres 4-4-2 um, diese Maßnahme blieb aber ohne Erfolg. Auch die 50-Meter-Dribblings von Max Bröhm brachten nichts ein. Stattdessen hätte Biberach das Ergebnis noch höher schrauben müssen: In der 74. Minute blieben die Gäste gleich dreimal aus kürzester Distanz hängen, der Ball landete schließlich am Außenpfosten. Und in der Nachspielzeit konnte Samuel Kleb gerade noch gegen den heranstürmenden Raphael Geiger klären.

„Ich habe von der Mannschaft die Flexibilität gefordert, sich auch mal auf so einen Platz einstellen zu können – das hat sie umgesetzt“, meinte ein zufriedener Florian Treske mit Blick auf die schwierigen Verhältnisse. Biberachs Spielertrainer verweist nicht ohne Stolz auf das vierte Spiel in Folge ohne Gegentor. „Unser Ziel ist es, kompakt zu stehen. Vorne sind wir immer für Tore gut.“

Philipp Meißner nahm die zweite Heimniederlage in Folge eher gelassen hin: „Im Gegensatz zum 0:4 gegen Nusplingen war das kein Spiel, über das ich mir lange den Kopf zerbrechen werde“, sagte Eschachs Trainer und verwies mit Blick auf seine Möglichkeiten beim Stand von 0:2 auf die schwierige Personalsituation in der Offensive: „Ich hatte heute drei Defensive und einen halben Offensiven auf der Bank – da ist es schwierig nachzulegen.“