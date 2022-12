Es wird eng für die Fenkener Schützen

Die Luftgewehrschützen des SV Fenken haben am fünften Wettkampfwochenende zwei weitere Niederlagen einstecken müssen. Dabei zeigte das Team gegen Niederlauterbach insgesamt eine schwache Leistung. Lediglich Sophie Petry konnte mit starken 396 an ihre bis dahin erbrachten sehr guten Leistungen anknüpfen. Damit gewann sie auf Position eins auch deutlich gegen Svenja Niedermeier, die nur schwache 385 vorweisen konnte. Auch Markus Abt auf Position drei des SV Fenken konnte noch mit guten 393 gegen Melanie Plank punkten; sie brachte es auf 390. Tobias Huzel auf Position zwei wollte dieses Mal nichts gelingen Er blieb mit 389:396 gegen den Italiener Simon Weithaler einige Ringe hinter seinem bisher erbrachten Ergebnissen zurück. Auch Kerstin Kohler musste mit 389:392 ihren Punkt gegen Sara Lechner abgeben, ebenso wie Catharina Westermayer auf Position fünf mit 389:395 gegen ihre Gegnerin Anna Hölzlwimmer. Somit mussten sich die Fenkener mit 2:3 gegen Niederlauterbach geschlagen geben.

Teilweise hochklassige Ergebnisse brachte der zweite Wettkampf gegen Saltendorf. Sah es nach drei Serien noch nach dem ersten Sieg aus, war bei fast allen Fenkenern in der vierten (letzten) Zehnerserie der Wurm drin. Sophie Petry schoss erneut starke 396, das reichte dieses Mal allerdings nicht gegen hochklassige 398 von Julia Moser. Auf Fenkens Position zwei kam nun die Schweizerin Franziska Stark zum Einsatz, die während der ersten Partie des Wochenendes bei einem internationalen Wettkampf in Luxemburg schießen musste und daher nicht verfügbar war. Stark schoss ebenfalls „starke“ 396, aber auch ihr Gegner Andreas Preis hatte mit 398 die Nase vorn. Tobias Huzel konnte sich zwar auf 393 steigern, musste aber aufgrund einer schwachen vierten Zehnerserie am Ende gegen Helmut Kächele ins Stechen, nachdem dieser ebenfalls 393 vorzuweisen hatte. Einen absolut starken Tag hatte Markus Abt erwischt. Er gewann auch seinen zweiten Wettkampf mit sehr guten 396 gegen seine Saltendorfer Gegnerin Victoria Müller. Keine Chance hatte dagegen Kerstin Kohler, die mit 389:398 gegen Nikolaus Blamauer klar das Nachsehen hatte. Das anschließende Stechen verlor Huzel dann mit einer „Neun“ gegen eine „Zehn“, und am Ende stand es trotz teilweise hochklassiger Ergebnisse auf Fenkener Seite 1:4.

Nun bleibt am sechsten und letzten Wettkampfwochenende im Januar bei Gastgeber Niederlauterbach lediglich noch die Chance den Relegationsplatz zu erreichen. Da die Fenkener hier aber auf Tabellenführer München und das ebenfalls starke Team aus Fürth treffen, stehen die Chancen allerdings nicht besonders gut.