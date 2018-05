Neun Monate lang haben 60 Schüler der Albert-Merglen-Schule in ihrer Musical-AG das Stück „Kennt ihr Blauland?“ unter der Leitung von Sandra Bader geprobt und bei der Aufführung am Donnerstag viel Applaus von Mitschülern, Eltern und Großeltern bekommen. „Das Thema des Musicals ist sehr aktuell“, sagte Rektorin Silvia Fakner bevor es los ging und fügte hinzu: „Es geht um das Anderssein, um Toleranz und um die Liebe, die Brücken baut“.

Mit dem anschließenden Auftritt des Farbenkönigs (Pascal Vitry) tauchte das Publikum mit ein in eine bunte Welt, denn der König zeigte sich nicht nur in einem bunten Gewand, sondern sagte auch noch: „Ich liebe alle Farben, die es auf der Welt gibt“. Der bunte Chor der Schulkinder ließ dann auch nicht lange auf das erste Lied warten und sang fröhlich „Alles ist bunt“.

Zauber der Kugel

Vom ersten Augenblick an, begeisterten die einzelnen Akteure und der Chor die Zuhörer, die gespannt zuhörten, wie die Geschichte weiterging. Die Bewohner des Nachbarlandes Blauland waren von Kopf bis Fuß blau und nicht bunt, doch das sollte sich ändern.

Der Farbenkönig schenkte Blauland zunächst eine rote und dann eine gelbe Zauberkugel. Und siehe da, die Blaulandkinder, die zuvor die Bühne mit ihrem Tanz gefüllt hatten während sie sangen „Wir kennen nur die Fröhlichkeit und keine Sorgen“, fingen an zu streiten. Manche Blaulandkinder hatten die rote und die gelbe Kugel gesehen und wurden dann durch den Zauber der Kugel selber rot und gelb.

Die Blaulandkinder, die jetzt eine andere Farbe hatten, wurden plötzlich ausgeschlossen und verstanden die Welt nicht mehr. Sie wunderten sich, dass ihre Freunde keine Freunde mehr sein wollten, nur weil sie nicht blau, wie alle anderen waren.

„Wie schrecklich, jetzt bin ich alleine“, sagte das rot gewordene Blaulandkind (Sophie Köhler). Unruhe und Streit bestimmten das Leben im einst so friedlichen Blauland, so dass der Farbenkönig beschloss: So kann es nicht weitergehen und er besuchte das benachbarte Land. Er verriet den Bewohnern des Blaulandes, dass sie durch die Liebe viele verschiedene Farben entstehen lassen konnten und das ließ die Zuschauer erahnen, was als nächstes passierte: Blauland wurde ein Land, in dem viele bunte Kinder wohnten.

Mit dem Lied „Alle Kinder dieser Erde können Freunde sein“ standen am Ende alle Musical-Kinder auf der Bühne und sangen mit, um im Anschluss mit donnerndem Applaus für die großartige Vorstellung belohnt zu werden.